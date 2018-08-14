В Торонто произошла стрельба на заправке, трое потерпевших

Всех потерпевших доставили в больницу

В Торонто (Канада) произошла стрельба на автозаправке, в результате которой пострадали по меньшей мере трое человек. Об этом сообщили в полиции Торонто.

По данным правоохранителей, неизвестный устроил стрельбу на заправке в Торонто в понедельник, 13 августа. Инцидент произошел на одной из АЗС на северо-западе города.

Полиция сначала собщила о том, что пострадали двое человек. Однако через некоторое время в районе заправки нашли третьего потерпевшего.

Всех троих раненных госпитализировали, на данный момент угрозы их жизням нет.

Напомним, 12 августа 2018 года стало известно, что в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Также в Манчестере (Великобритания) ночью 12 августа после городского карнавала произошла стрельба. В результате ранения получили не менее 10 человек.