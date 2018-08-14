В Торонто сталась стрілянина на заправці, троє потерпілих

Усіх потерпілих доставили в лікарню

В Торонто (Канада) сталась стрілянина на автозаправці, в результаті якої постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомили в поліції Торонто.

За даними правоохоронців, невідомий влаштував стрілянину на заправці в Торонто в понеділок, 13 серпня. Інцидент стався на одній з АЗС на північному заході міста.

Поліція спочатку повідомила про те, що постраждали двоє осіб. Однак через деякий час в районі заправки знайшли третього потерпілого.

Всіх трьох поранених госпіталізували, на даний момент загрози їх життю немає.

Нагадаємо, 12 серпня 2018 року стало відомо, що у Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.

Також в Манчестері (Великобританія) вночі 12 серпня після міського карнавалу сталася стрілянина. В результаті поранення отримали не менше 10 осіб.