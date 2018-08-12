В Киеве введен спецплан для розыска и задержания злоумышленников

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Сообщается, что правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

Отметим, что сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, 10 августа в Киеве возле автовокзала произошла драка со стрельбой.