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Торкнеться всього світу. У НАТО висловилися про можливий підрив росіянами ЗАЕС

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Вівторок 04 липня 2023 11:36
Торкнеться всього світу. У НАТО висловилися про можливий підрив росіянами ЗАЕС Фото: Роб Бауер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Можливий підрив російськими окупантами Запорізької АЕС торкнеться всього світу та матиме колосальний вплив на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військового комітету НАТО Роба Бауера в інтерв'ю каналу LBC.

Він зазначив, що якщо окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС, то наслідки "вийдуть за межі типової проблеми безпеки та вплинуть на весь світ".

"Якщо це станеться, тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений весь світ, це матиме величезний вплив на Європу", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Він додав, що підрив станції може стати екологічною катастрофою та медичною проблемою. За його словами, це не лише питання безпеки.

"Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх підтримки у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, що низка країн, які їх підтримують, підтримає цей акт російського уряду", - додав Бауер.

Загроза теракту на ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС з подальшим викидом радіації. При цьому раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. Персоналу, який залишився, наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.

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