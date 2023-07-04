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Коснется всего мира. В НАТО высказались о возможном подрыве россиянами ЗАЭС

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Вторник 04 июля 2023 11:36
Коснется всего мира. В НАТО высказались о возможном подрыве россиянами ЗАЭС Фото: Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Возможный подрыв российскими оккупантами Запорожской АЭС коснется всего мира и колоссально повлияет на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра в интервью каналу LBC.

Он отметил, что если оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС, то последствия "выйдут за пределы типичной проблемы безопасности и повлияют на весь мир".

"Если это произойдет, тогда это гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет вовлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", - сказал глава Военного комитета НАТО.

Он добавил, что подрыв станции может стать экологической катастрофой и медицинской проблемой. По его словам, это не только вопрос безопасности.

"Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их поддержки в мире, если они это сделают. Я не могу представить, что ряд стран, которые их поддерживают, поддержат этот акт российского правительства", - добавил Бауэр.

Угроза теракта в ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.

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Запорожская АЭС НАТО
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