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Торгували "білими квитками". В Одеській області спіймали чиновника ТЦК та правоохоронця

Фото: в Одеській області на хабарі спіймали чиновника ТЦК та правоохоронця (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітник територіального центру комплектування та правоохоронець в Одеській області торгували "білими квитками" для уникнення мобілізації. Зловмисників спіймали під час отримання хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

На корупції викрили співробітника Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він за 7 тисяч доларів обіцяв допомогти ухилянту.

 

Через свого знайомого правоохоронця він запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби в армії. Зловмисник навіть запропонував ухилянту вибір, як уникнути мобілізації: одруження з жінкою з інвалідністю або "списання" за станом здоров'я.

ДБР затримало чиновника ТЦК та посередника-правоохоронця під час одержання хабаря 5 лютого 2024 року.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років за гратами.

Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою, та посадовців, причетних до оборудки.

 

Фото: в Одеській області на хабарі спіймали чиновника ТЦК та правоохоронця (dbr.gov.ua)

Корупційні скандали

Останнім часом в Україні майже щоденно правоохоронні органи повідомляють про викриття корупційних схем та махінацій, пов'язаних з закупками для ЗСУ, мобілізацією і т.п.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували "білі квитки".

Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.

А 31 січня ДБР повідомило, що викрило начальника штабу військової частини у Миколаївській області. Він незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень.

 

 

 

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