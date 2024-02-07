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Торговали "белыми билетами". В Одесской области поймали чиновника ТЦК и правоохранителя

Фото: в Одесской области на взятке поймали чиновника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудник территориального центра комплектования и правоохранитель в Одесской области торговали "белыми билетами" для избежания мобилизации. Злоумышленников поймали во время получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

На коррупции разоблачили сотрудника Раздельнянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он за 7 тысяч долларов обещал помочь уклонисту.

 

Через своего знакомого правоохранителя он предложил военнообязанному мужчине организовать выдачу документов о непригодности к службе в армии. Злоумышленник даже предложил уклонисту выбор, как избежать мобилизации: женитьба на женщине с инвалидностью или "списание" по состоянию здоровья.

ГБР задержало чиновника ТЦК и посредника-правоохранителя во время получения взятки 5 февраля 2024 года.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.

Также работники ГБР устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться услугой, и должностных лиц, причастных к сделке.

 

Фото: в Одесской области на взятке поймали чиновника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)

Коррупционные скандалы

В последнее время в Украине почти ежедневно правоохранительные органы сообщают о разоблачении коррупционных схем и махинаций, связанных с закупками для ВСУ, мобилизацией и т.п.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ГБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

А 31 января ГБР сообщило, что разоблачило начальника штаба воинской части в Николаевской области. Он незаконно выплатил подчиненным 1 млн гривен.

 

 

 

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ОдессаГБРТЦКкоррупцияМобилизация в Украине