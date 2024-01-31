Незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень. Викрито начальника штабу військової частини

Повідомлено про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Йому загрожує до 8 років в'язниці. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих збитків.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду.

"При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - додає ДБР.

Посадовець з березня по липень 2022 року нарахував додаткові виплати 10 підлеглим військо службовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Вінницькій області затримали командира одного з військкоматів під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів.

Також нещодавно співробітниці Уманського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили дві підозри за те, що вона допомагала військовозобов’язаному уникнути мобілізації до ЗСУ.

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