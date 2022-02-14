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Торговый оборот Украины за 2021 год вырос на треть

Автор: Александр Белоус

Экспорт товаров и услуг из Украины 2021 год составил 79 724,3 млн долларов, что на 34,3% больше по сравнению с 2020 годом. Импорт вырос на 33,9% до 80 400,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составило 676,4 млн долларов (в 2020 году также негативное - 677,8 млн долларов).

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2021 года составил 141,377 млрд долларов. Это на 37% больше, чем за 2020 год (103,429 млрд долларов).

Напомним, экспорт товаров и услуг из Украины за 2020 год упал 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом, импорт сократился на 12,5%.

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Государственная служба статистики