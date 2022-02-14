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Торговий оборот України за 2021 рік зріс на третину

Автор: Олександр Білоус

Експорт товарів і послуг з України 2021 рік склав 79 724,3 млн доларів, що на 34,3% більше в порівнянні з 2020 роком. Імпорт зріс на 33,9% до 80 400,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2021 році склало 676,4 млн доларів (у 2020 році також негативне - 677,8 млн доларів).

Зазначимо, за даними Державної митної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-грудні 2021 року склав 141,377 млрд доларів. Це на 37% більше, ніж за 2020 рік (103,429 млрд доларів).

Нагадавши, експорт товарів і послуг з України за 2020 рік впав 7,9% менше в порівнянні з 2019 роком, імпорт скоротився на 12,5%.

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Державна служба статистики