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Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%

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Украина, Пятница 14 января 2022 17:53
Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35% Фото: Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2021 года составил 141,377 млрд долларов. Это на 37% больше, чем за 2020 год (103,429 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 млрд долларов, что на 38% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 35% до 73,289 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 5,201 млрд долларов (в 2020 году - 5,040 млрд долларов).

Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%

Экспорт продовольствия за 2021 год составил 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году. Экспорт металлов вырос на 77% до 15,992 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 88% до 14,938 млрд долларов, импорт продукции химической промышленности - на 35% до 14,553 млрд долларов.

Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%

Напомним, объем внешней торговли товарами за 2020 год составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов). По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2020 год упал на 2% до 49,216 млрд долларов, импорт сократился на 10% до 54,219 млрд долларов.

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