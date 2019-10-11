ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 14:25
В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей
Фото: торговый центр "Манчестер Арндейл" (Manchester Evening News WS)

В результате пять человек пострадали

В Манчестере (Великобритания) человек с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что пять человек получили ножевые ранения. Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также остановлено движение на улицах близ ТЦ.

Нападавший задержан, это мужчина в возрасте 40-50 лет, сообщает полиция. О возможных мотивах нападения ничего не сообщается. Сейчас полиция изучает все обстоятельства.

Фото: нападение на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл" (dailystar)

Напомним, 9 октября в немецкой Галле произошел теракт. Неизвестный открыл огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 октября, в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

Мужчина контактировал с салафитами и придерживался взглядов радикального исламизма. Также сообщается, что в разговоре с коллегой он одобрил атаку исламистов на сатирический журнал Charlie Hebdo. Накануне нападения мужчина отправил более 30 сообщений религиозного характера жене.

В Германии произошла вторая стрельба за день В США произошла стрельба в баре, четыре человека погибли
Новости Украины Манчестерполициянападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь