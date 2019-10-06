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Напавший на полицейских в Париже придерживался радикального исламизма

Новости » В мире    06.10.2019 - 11:42
Напавший на полицейских в Париже придерживался радикального исламизма
Иллюстративное фото (flickr/Police Nationale)

Мужчина около 10 лет назад принял ислам и контактировал с салафитами

Мужчина, напавший на полицейских в Париже, контактировал с салафитами и придерживался взглядов радикального исламизма. Об этом заявили в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции, передает Lefigaro.

По словам представителя прокуратуры Жана-Франсуа Рикарда, мужчина контактировал с салафитами, а также 10 лет назад принял ислам. Также сообщается, что в разговоре с коллегой он одобрил атаку исламистов на сатирический журнал Charlie Hebdo. Накануне нападения мужчина отправил более 30 сообщений религиозного характера жене.

"Он следовал радикальному видению ислама и был в контакте с людьми салафитского исламистского движения", - сообщил Рикард.

Ранее жена напавшего сообщила, что у мужчины в последнее время были проблемы психического характера. По словам жены, у мужчины могли быть разногласия с руководством полиции, где он ранее проработал более 20 лет.

Напомним, в четверг, 3 октября, в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

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