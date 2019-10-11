У торговому центрі Манчестера чоловік з ножем напав на відвідувачів

Фото: торговий центр "Манчестер Арндейл" (Manchester Evening News WS)

В результаті чотири людини постраждали

В Манчестері (Велика Британія) чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що чотири людини отримали ножові поранення. Торговий центр "Манчестер Арндейл" евакуйований.

Відомо, що поліція заарештувала нападника.

Фото: напад на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл" (dailystar)

Нагадаємо, 9 жовтня в німецькому Галле стався теракт. Невідомий відкрив вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня, в Парижі чоловік з ножем напав у штаб-квартирі поліції на правоохоронців. В результаті нападу загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.

Чоловік контактував з салафітами і дотримувався поглядів радикального ісламізму. Також повідомляється, що в розмові з колегою він схвалив атаку ісламістів на сатиричний журнал Charlie Hebdo. Напередодні нападу чоловік відправив більше 30 повідомлень релігійного характеру дружині.