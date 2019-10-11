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Следователи называют нападение на синагогу в Галле правоэкстремистским терактом

Новости » Общество    11.10.2019 - 11:24
Следователи называют нападение на синагогу в Галле правоэкстремистским терактом
Фото: стрельба в Германии (twitter/spiegel.de)

Задержанный подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях

Немецкие следователи и федеральное правительство называют нападение на синагогу в Галле в правоэкстремистским терактом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что задержанный 27-летний Штефан Б. подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. По мнению генерального прокурора при Верховном суде Петера Франка, нападающий хотел устроили массовое убийство в синагоге и вызвать международный резонанс.

"То, что мы вчера пережили, было террором", - сказал он.

Министер юстиции Германии Кристина Ламбрехт заявила, что совершенное в Галле было атакой преступника-одиночки. По словам Ламбрехт, стрелец руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами.

Руководитель Минюста ФРГ также убеждена, что правый экстремизм составляет одну из крупнейших нынешних угроз, с которой правовое государство должно бороться всеми средствами.

Напомним, нападение произошло в среду, 9 октября. Двое неизвестных открыли огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище. Инцидент произошел в Йом Кипур, самый святой день в еврейском календаре.

РБК-Украина сообщало, что задержанный оказался 27-летним жителем Германии. Представитель Федерального прокурора Германии сообщил, что мужчина по имени Стефан Б. из Саксонии-Анхальт. Подозреваемый в нападении перед стрельбой провозгласил короткую антисемитскую речь, утверждая, что Холокоста "никогда не случалось" и говоря, что "корнем мировых проблем являются евреи".

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