Торговое соглашение США и Китая включит защиту интеллектуальной собственности

Коллаж РБК-Украина

Очередной раунд консультаций состоится 25 октября

Начальный вариант торгового соглашения Сединенных Штатов Америки и Китая будет во многом касаться интеллектуальной собственности и ее защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox Business.

По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в обсуждаемый сейчас проект соглашения включена часть прежних договоренностей, достигнутых сторонами еще в мае.

"Хорошие новости заключается в том, что в этап номер один сделки включена целая глава майских договоренностей, которая посвящена IP и которую (КНР - ред.) прежде отвергала. В практическом плане это означает, что, если они похищают IP-адрес, то мы сможем предпринять ответные карательные меры так, что они не смогут в свою очередь ответить на них", - пояснил он.

Как сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, очередной раунд американо-китайских торговых консультаций на министерском уровне состоится 25 октября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка между Америкой и Китаем может быть подписана 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как сообщил Трамп, США очень хорошо работают с Китаем.

Также РБК-Украина сообщало, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения. По словам Трампа, Вашингтон и Пекин близки к окончанию торговой войны. Чтобы финализировать договоренности странам необходимо до пяти недель. Договоренности между США и Китаем достигнуты в вопросах об интеллектуальной собственности, финансовых услугах и крупных закупках продовольственных товаров.