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Торговельна угода США і Китаю включить захист інтелектуальної власності

Новини » Політика    24.10.2019 - 17:01
Торговельна угода США і Китаю включить захист інтелектуальної власності
Колаж РБК-Україна

Черговий раунд консультацій відбудеться 25 жовтня

Початковий варіант торгового угоди Сполучених Штатів Америки і Китаю багато в чому стосуватися інтелектуальної власності та її захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox Business.

За словами голови Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітера Наварро, в обговорюваний зараз проект угоди включена частина колишніх домовленостей, досягнутих сторонами ще в травні.

"Гарні новини полягає в тому, що в етап номер один угоди включена ціла глава травневих домовленостей, яка присвячена IP і яку (КНР - ред.) перш відкидала. У практичному плані це означає, що, якщо вони викрадають IP-адресу, то ми зможемо зробити відповідні каральні заходи так, що вони не зможуть у свою чергу відповісти на них", - пояснив він.

Як повідомив представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер, черговий раунд американо-китайських торгових консультацій на міністерському рівні відбудеться 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода між Америкою і Китаєм може бути підписана 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як повідомив Трамп, США дуже добре працюють з Китаєм.

Також РБК-Україна повідомляло, що США і Китай досягли істотного прогресу в обговоренні першої фази торгового угоди. За словами Трампа, Вашингтон і Пекін близькі до закінчення торговельної війни. Щоб фіналізувати домовленості країнам необхідно до п'яти тижнів. Домовленості між США і Китаєм досягнуті в питаннях інтелектуальної власності, фінансові послуги та великі закупівлі продовольчих товарів.

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