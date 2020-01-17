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Торговое соглашение между Китаем и США не затронет интересы ЕС

Новости » Политика     17.01.2020 - 15:14
Торговое соглашение между Китаем и США не затронет интересы ЕС
Иллюстративное фото (csamir.com)

Подписание промежуточного торгового соглашения никак не скажется на торгово-экономических отношениях Китая с Европой

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заверило, что европейские предприниматели не пострадают от торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом в ведомстве отметили, что подписание промежуточного торгового соглашения никак не скажется на торгово-экономических отношениях Китая с Европой.

"Евросоюз намерен детально наблюдать за ситуацией, принимая во внимание заверения Пекина", - заявил посол Европейского союза в Пекине Николас Чапуис.

Напомним, 15 января США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения. Соглашение предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США, а также содержит ограничения на понижение обменного курса. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку лучшей в истории Америки.

Добавим, что отмена пошлин на китайские товары не была включена в первую фазу сделки. Пошлины планируют отменить после подписания второй фазы сделки, которая будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности.

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