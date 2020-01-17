ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Торговельна угода між Китаєм і США не зачепить інтереси ЄС

Новини » Політика     17.01.2020 - 15:14
Торговельна угода між Китаєм і США не зачепить інтереси ЄС
Ілюстративне фото (csamir.com)

Підписання проміжного торгового угоди ніяк не позначиться на торговельно-економічних відносинах Китаю з Європою

Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки запевнило, що європейські підприємці не постраждають від торгового угоди між Китаєм і Сполученими Штатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому у відомстві зазначили, що підписання проміжної торгової угоди ніяк не позначиться на торговельно-економічних відносинах Китаю з Європою.

"Євросоюз має намір детально спостерігати за ситуацією, беручи до уваги запевнення Пекіна", - заявив посол Європейського союзу в Пекіні Ніколас Чапуис.

Нагадаємо, 15 січня США і Китай підписали першу фазу торгової угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США, а також містить обмеження на зниження обмінного курсу. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду кращою в історії Америки.

Додамо, що скасування мит на китайські товари не була включена у першу фазу угоди. Мита планують скасувати після підписання другої фази операції, яка буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки.

Відставка уряду: в ЄС прокоментували подальшу співпрацю з Україною У Чикаго сталась стрілянина, постраждали 5 людей
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся