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ЕС проверит торговую сделку США и Китая

Новости » В мире     16.01.2020 - 18:52
ЕС проверит торговую сделку США и Китая
Иллюстративное фото (csamir.com)

Евросоюз проверит соответствует ли сделка между Вашингтоном и Пекином требованиям ВТО

Европейский союз проверит торговую сделку между США и Китаем на соответствие правилам мировой торговли. Об этом сообщил глава ЕС по торговле Фил Хоган, передает Reuters.

По его словам, во время подписания сделки США и Китай вышли за рамки обычных соглашений. В частности, сделка была подписана без участия третьей стороны.

"Дьявол кроется в деталях. Они вышли за рамки при заключении обычных сделок. Они имеют дело напрямую на двусторонней основе. Мы должны будем оценить, соответствует ли это требованиям Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявил Хоган.

Напомним, 15 января США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения. Соглашение предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США, а также содержит ограничения на понижение обменного курса. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку лучшей в истории Америки.

Также РБК-Украина писало, что отмена пошлин на китайские товары не была включена в первую фазу сделки. Пошлины планируют отменить после подписания второй фазы сделки, которая будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности.

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Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиКитайторговля
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