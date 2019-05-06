Торговля Украины с Израилем за три года вырастет на 20%, - Минфин

Украина ожидает, что за следующие три-пять лет увеличить торговлю с Израилем на 20 процентов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Верланова, соглашение о зоне свободной торговли с Израилем приносит выгоду для обеих стран.

"За 2018 год мы уже видим ускорение темпов двусторонней торговли. В среднесрочном планировании, то есть в следующие 3-5 лет мы ожидаем увеличение примерно на 15-20%", - сообщил Верланов.

В Министерстве финансов отмечают, что Украина является крупным поставщиком аграрной продукции в Израиль. А Израиль, в свою очередь, продает Украине высокотехнологичное оборудования.

"Основные наши торговые позиции, это экспорт украинской аграрной продукции в Израиль. Мы гордимся, что мы являемся безопастным партнером, который обеспечивает товарные единицы, которые фактически прокармливает население Израиля. Также мы экспортируем украинские инновации, это отрасль IT. В-третьих, это высокотехнологичный импорт из Израиля: медицинское оборудование, оборудование в агросфере", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Украина и Израиль заключили соглашение о зоне свободной торговли 21 января 2019 года в Иерусалиме.

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.