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Европол расследует торговлю людьми под видом помощи беженцам из Украины

Фото: Европол обнаружил 9 платформ, подозреваемых в торговле людьми (freepik)
Автор: Елизавета Драбкина

Европол раскрыл 9 подозреваемых, которые обещали помочь украинским беженцам, и могли заниматься торговлей людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европол.

Европол 23 июня организовал хакатон по мониторингу различных онлайн-платформ, чтобы выявить преступные сети, которые пытаются вербовать украинских беженцев. В нем приняли участие 14 стран ЕС и 93 офицера.

Участники исследовали посты, в которых люди предлагали помощь беженцам с трудоустройством, проживанием и траспортуванням. Также мониторили сайты знакомств, рекрутинговые сайты и платформы, предлагающие сексуальные услуги.

Всего следователи проверили 125 онлайн-платформ, из них:

  • 42 интернет-платформы, подозреваемых в связях с торговлей людьми;
  • 6 онлайн-платформ, связанных с торговлей людьми.

Также Европол выявил 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировал 9 возможных жертв. По результатам исследования начато 15 новых расследований.

Напомним, эксперт назвал условия, когда беженцы начнут возвращаться в Украину.

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Европол