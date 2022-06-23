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Європол розслідує торгівлю людьми під видом допомоги біженцям із України

Фото: Європол виявив 9 платформ, що підозрюються у торгівлі людьми (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європол викрив 9 підозрюваних, які обіцяли допомогти українським біженцям, та могли займатися торгівлею людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Європол.

Європол 23 червня організував хакатон з моніторингу різних онлайн-платформ, щоб виявити злочинні мережі, які намагаються вербувати українських біженців. У ньому взяли участь 14 країн ЄС і 93 офіцери.

Учасники досліджували пости, в яких люди пропонували біженцям допомогу з працевлаштуванням, проживанням і траспортуванням. Також моніторили сайти знайомств, рекрутингові сайти і платформи, що пропонують сексуальні послуги.

Всього слідчі перевірили 125 онлайн-платформ, з них:

  • 42 інтернет-платформи, підозрювані у зв’язках з торгівлею людьми;
  • 6 онлайн-платформ, пов’язаних з торгівлею людьми.

Також Європол виявив 9 підозрюваних у торгівлі людьми та ідентифіковав 9 можливих жертв. За результатими дослідження розпочато 15 нових розслідувань.

Нагадаємо, експерт назвав умови, коли біженці почнуть повертатися в Україну.

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Европол