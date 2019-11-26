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Торговая сделка между США и Китаем на финальной стадии, - Трамп

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По мнению Трампа, это одна из самых важных сделок в торговле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Китай подошли к финальной стадии заключения соглашения по первому этапу торговых договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, американский лидер сообщил о поддержке Вашингтона протестующим в Гонконге.

"Как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы находимся на финальной стадии этой очень важной сделки. Думаю, это одна из самых важных сделок в торговле, (заключавшихся - ред.) когда-либо. Все идет очень хорошо", - заявил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесена на 2020 год. Между США и Китаем возникли разногласия по поводу снятия тарифов. В частности, Китай требует более широкое снятие пошлин, а президент США Дональд Трамп не готов на снижение ранее введенных тарифов.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Президент США отметил, что его устраивает нынешняя ситуация. При этом он отметил, что на данный момент стороны продолжают переговоры относительно торгового соглашения.

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