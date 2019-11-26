Торговельна угода між США і Китаєм на фінальній стадії, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США і Китай підійшли до фінальної стадії укладення угоди щодо першого етапу торговельних домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, американський лідер повідомив про підтримку Вашингтона протестуючих в Гонконзі.

"Як ви знаєте, у мене дуже хороші стосунки з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Ми знаходимося на фінальній стадії цієї дуже важливої угоди. Думаю, це одна з найбільш важливих операцій у торгівлі (укладались - ред.) коли-небудь. Все йде дуже добре", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перша частина торгового угоди між США і Китаєм може бути перенесена на 2020 рік. Між США і Китаєм виникли розбіжності з приводу зняття тарифів. Зокрема, Китай вимагає більш широке зняття мит, а президент США Дональд Трамп не готовий на зниження раніше введених тарифів.

Раніше Трамп заявив, що не впевнений в необхідність укладення торгової угоди з Китаєм. Президент США зазначив, що його влаштовує нинішня ситуація. При цьому він зазначив, що на даний момент сторони продовжують переговори щодо торговельної угоди.