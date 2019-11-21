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США и Китай могут перенести подписание торговой сделки на 2020 год

Новости » В мире     21.11.2019 - 15:44
США и Китай могут перенести подписание торговой сделки на 2020 год
Иллюстративное изображение (коллаж РБК-Украина)

Сделку могут перенести из-за разногласий сторон

Подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем могут перенести на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников, приближенным к Белому дому, между США и Китаем возникли разногласия по поводу снятия тарифов. В частности, Китай требует более широкое снятие пошлин, а президент США Дональд Трамп не готов на снижение ранее введенных тарифов.

Напомним, РБК-Украина писало, что Китай стремится подписать первую часть торгового соглашения с США. Как отметил в китайском Министерстве торговли, Китай готов сотрудничать для решения основных проблем в отношениях на основе равенства и взаимоуважения.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Президент США отметил, что его устраивает нынешняя ситуация. При этом он отметил, что на данный момент стороны продолжают переговоры относительно торгового соглашения.

Изначально подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем планировалось на 13 ноября, однако сделка сорвалась из-за отмены саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом в США не исключали возможности, что сделка не будет подписана вовсе.

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