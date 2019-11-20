ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп сомневается в необходимости торговой сделки с Китаем

Новости » В мире     20.11.2019 - 20:01
Трамп сомневается в необходимости торговой сделки с Китаем
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США и Китай продолжают вести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, на данный момент США и Китай продолжают переговоры относительно торгового соглашения. При этом он отметил, что его устраивает нынешняя ситуация, без торговой сделки.

"Мы продолжаем говорить с Китаем. Китай хочет заключить сделку. Вопрос хочу ли я заключить сделку? Потому что мне нравится то, что происходит сейчас", - сказал Трамп.

Напомним, часть торгового соглашения между США и Китаем планировали заключить 13 ноября, однако подписание сделки сорвалось из-за отмены саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом в США не исключали возможности, что сделка не будет подписана вовсе.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил о готовности повысить пошлины на импорт китайских товаров, если сделки между США и Китаем не будет подписана. Президент США заявил, что для соглашения Китаю необходимо принять условия Америки.

Помпео хочет уйти из администрации Трампа, - Time Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь