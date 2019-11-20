Трамп сомневается в необходимости торговой сделки с Китаем

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США и Китай продолжают вести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, на данный момент США и Китай продолжают переговоры относительно торгового соглашения. При этом он отметил, что его устраивает нынешняя ситуация, без торговой сделки.

"Мы продолжаем говорить с Китаем. Китай хочет заключить сделку. Вопрос хочу ли я заключить сделку? Потому что мне нравится то, что происходит сейчас", - сказал Трамп.

Напомним, часть торгового соглашения между США и Китаем планировали заключить 13 ноября, однако подписание сделки сорвалось из-за отмены саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом в США не исключали возможности, что сделка не будет подписана вовсе.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил о готовности повысить пошлины на импорт китайских товаров, если сделки между США и Китаем не будет подписана. Президент США заявил, что для соглашения Китаю необходимо принять условия Америки.