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Торговая палата США выступила против таможенной политики Трампа

НовостиПолитика    02.07.2018 - 17:44
Фото: Торговая палата США (wikipedia)
Фото: Торговая палата США (wikipedia)

Торговая палата уверена, что такая политика приведет к мировой торговой войне

Торговая палата Соединенных штатов Америки (США) выступила против таможенной политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента ассоциации Тома Доногью.

"В понедельник Торговая палата США, крупнейшая бизнес-группа страны и обычно союзник Республиканской партии президента Дональда Трампа, начинает кампанию против таможенной политики Трампа", - говорится в сообщении.

Торговая палата уверена, что таможенная политика президента США может привести к мировой торговой войне и ударит по экономике страны.

По словам президента ассоциации, такая политика также может привести к обесцениванию экономического прогресса, достигнутого администрацией президента США.

Как отмечается, торговая палата насчитывает три миллионы участников. Она тесно сотрудничала с президентами-республиканцами и даже одобрила налоговую реформу Трампа в прошлом году в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза.

Также добавим, что США начнут собирать пошлины с китайских товаров с 6 июля.

Напомним, что Канада обратилась к Мировой организации торговли (ВТО) из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали.

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Теги публикации: пошлины, Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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