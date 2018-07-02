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Торгова палата США виступила проти митної політики Трампа

НовиниПолітика    02.07.2018 - 17:44
Фото: Торгова палата США (AgnosticPreachersKid)
Фото: Торгова палата США (AgnosticPreachersKid)

Торгова палата впевнена, що така політика призведе до світової торгівельної війни

Торгова палата Сполучених штатів Америки (США) виступила проти митної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву президента асоціації Тома Доног'ю.

"У понеділок Торгова палата США, найбільша бізнес-група країни і зазвичай союзник Республіканської партії президента Дональда Трампа, розпочинає кампанію проти митної політики Трампа", - йдеться у повідомленні.

Торгова палата впевнена, що митна політика президента США може призвести до світової торгівельної війни і вдарить по економіці країни.

Також за словами президента асоціації, така політика також може призвести до знецінення економічного прогресу, досягнутого адміністрацією президента США.

Як зазначається, торгова палата налічує три мільйони учасників. Вона тісно співпрацювала з президентами-республіканцями і навіть схвалила податкову реформу Трампа торік у грудні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку до введення імпортних мит на автомобілі з країн Євросоюзу.

Також додамо, що США почнуть збирати мита з китайських товарів з 6 липня.

Нагадаємо, що Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження США мит на імпорт алюмінію і сталі.

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Теги публікації: пошлины, Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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