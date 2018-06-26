Трамп заявив про завершення підготовки до введення мит на авто з Євросоюзу

Передбачається, що імпортні мита на європейські авто складуть 20%

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку до введення імпортних мит на автомобілі з країн Євросоюзу. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Ми завершуємо дослідження тарифів на автомобілі з ЄС, який довгий час отримував вигоду з США в формі торгових бар'єрів і мит. Зрештою все вирівняється - це не займе багато часу", - зазначив Трамп.

....We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage of the U.S. in the form of Trade Barriers and Tariffs. In the end it will all even out - and it won’t take very long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Зазначимо, раніше американський президент зазначив, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі з країн Євросоюзу, якщо ЄС не відмовиться від торговельних бар'єрів стосовно американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати заводи на території Америки.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав всі країни скасувати мита на імпорт.