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Трамп заявив про завершення підготовки до введення мит на авто з Євросоюзу

НовиниПолітика    26.06.2018 - 15:57
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Передбачається, що імпортні мита на європейські авто складуть 20%

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку до введення імпортних мит на автомобілі з країн Євросоюзу. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Ми завершуємо дослідження тарифів на автомобілі з ЄС, який довгий час отримував вигоду з США в формі торгових бар'єрів і мит. Зрештою все вирівняється - це не займе багато часу", - зазначив Трамп.

 

Зазначимо, раніше американський президент зазначив, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі з країн Євросоюзу, якщо ЄС не відмовиться від торговельних бар'єрів стосовно американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати заводи на території Америки.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав всі країни скасувати мита на імпорт.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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