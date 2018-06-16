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США почнуть збирати мита з китайських товарів з 6 липня

НовиниПолітика    16.06.2018 - 08:58
Фото: торговий представник США Роберт Лайтхайзер (flickr.com)
Фото: торговий представник США Роберт Лайтхайзер (flickr.com)

Нові мита будуть стягуватися з понад тисячі товарів з Китаю

Сполучені Штати Америки почнуть збирати торгові мита з китайських товарів з 6 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті торгового представника США Роберта Лайтхайзера.

"Ми повинні вжити рішучих оборонних дій, щоб захистити лідерство Америки в технологіях та інноваціях від безпрецедентної загрози, яку представляє крадіжка нашої інтелектуальної власності Китаєм", - зазначив Лайтхайзер.

Також у повідомленні наголошується, що під нові тарифи потрапляють понад 1,1 тис. товарів на суму 50 млрд доларів. Напередодні президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про введення мита в 25% на китайські товари. Дане рішення він пояснив "нечесною торгівлею" з боку Пекіна і крадіжкою американських технологій.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Китай вводить мита у відповідь на 659 товарів із США, які почнуть діяти з 6 липня.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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