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Торговая палата США обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет в Украине

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Киев, Вторник 12 октября 2021 16:03
Торговая палата США обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет в Украине Фото: в Украине стремительно растет нелегальный рынок сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине обеспокоены стремительным ростом нелегального рынка сигарет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента АТП в Украине Татьяны Прокопчук на круглом столе, организованном Growford Institute и Институтом Горшенина.

"Обеспечение справедливой, равной, предсказуемой налоговой политики, а также конкуренции на рынке путем уменьшения теневой экономики - один из десяти шагов для экономического восстановления и роста экономики Украины согласно документу, который разработан Американской торговой палатой в 2021 году. Вместе с тем, согласно исследованиям Kantar, доля нелегального оборота табачных изделий в Украине за последние четыре года выросла в десять раз и составила 15,9% по состоянию на май", - заявила она.

По словам Прокопчук, в связи с увеличением теневого рынка Американская торговая палата инициировала исследования сферы акцизного налогообложения табачных изделий и противодействия их незаконному производству и обороту.

"Именно поэтому компании-члены, представители индустрии, обеспокоены стремительным ростом нелегального уровня, инициировали данное исследование, чтобы выяснить основные факторы нелегального рынка, установить формы и определить инструменты, чтобы можно было эффективно противодействовать нелегальному обороту", - заявила она.

Исследование было осуществлено экспертами Growford Institute, которые пришли к выводу, что стремительное увеличение акцизного налога не приводит к пропорциональному увеличению налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.

Как сообщалось, ранее во время этого же круглого стола в Growford Institute заявили, что высокий уровень тенизации табачного рынка в Украине связан с тремя основными факторами.

Кроме того, исследователи независимой неправительственной организации Growford Institute установили, что быстрое увеличение акцизной нагрузки на производство сигарет не приводит к пропорциональному росту налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.

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