Торговая палата США обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента АТП в Украине Татьяны Прокопчук на круглом столе , организованном Growford Institute и Институтом Горшенина.

"Обеспечение справедливой, равной, предсказуемой налоговой политики, а также конкуренции на рынке путем уменьшения теневой экономики - один из десяти шагов для экономического восстановления и роста экономики Украины согласно документу, который разработан Американской торговой палатой в 2021 году. Вместе с тем, согласно исследованиям Kantar, доля нелегального оборота табачных изделий в Украине за последние четыре года выросла в десять раз и составила 15,9% по состоянию на май", - заявила она.

По словам Прокопчук, в связи с увеличением теневого рынка Американская торговая палата инициировала исследования сферы акцизного налогообложения табачных изделий и противодействия их незаконному производству и обороту.

"Именно поэтому компании-члены, представители индустрии, обеспокоены стремительным ростом нелегального уровня, инициировали данное исследование, чтобы выяснить основные факторы нелегального рынка, установить формы и определить инструменты, чтобы можно было эффективно противодействовать нелегальному обороту", - заявила она.

Исследование было осуществлено экспертами Growford Institute, которые пришли к выводу, что стремительное увеличение акцизного налога не приводит к пропорциональному увеличению налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.