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В Growford Institute назвали основные факторы тенизации табачного рынка

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Киев, Вторник 12 октября 2021 14:45
В Growford Institute назвали основные факторы тенизации табачного рынка Фото: в Growford Institute назвали основные факторы тенизации табачного рынка (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Независимая неправительственная организация Growford Institute считает, что высокий уровень тенизации табачного рынка в Украине связан с тремя основными факторами: низким доходами граждан, стремительным повышением акцизов и слабая способность государства бороться с контрафактом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на круглый стол, организованный Growford Institute и Институтом Горшенина.

"Основные выводы, к которым мы пришли в нашей работе, можно сформулировать так: до тех объемов тенизации, которые мы наблюдаем на рынке табачной продукции, приводят два основных фактора: недостаточная покупательная способность и резкое повышение ставок налога. А главное - это недостаточная институциональная способность контролирующих органов, которые не способны адекватными образом противостоять распространению контрафактной контрабандной продукции ", - сказал эксперт организации Константин Швабий.

По данным "Kantar Украина", в 2021 году размер теневого рынка табачной продукции достиг максимального значения за последнее десятилетие (15,9%) и продолжает увеличиваться.

Швабий заявил, что высокие налоги не только приводят к тенизации рынка, но и ставят под сомнение перспективу легального производства табачных изделий.

"Табачная отрасль представлена крупнейшими налогоплательщиками, которые обеспечивают в целом поступления в государственный бюджет - не только акциза, но и НДС, НДФЛ, налога на прибыль - в размере 7% государственного бюджета. Сегодня встал вопрос стремительного роста ставок налога на табачную продукцию, встал вопрос о том, что табачная отрасль может перестать развиваться тем динамичным образом, как она развивалась последние 20% лет. Это 50 тысяч рабочих мест, это почти 30 лет работы на украинском рынке, это почти 2 млрд инвестиций в украинскую экономику. В связи со стремительным повышением налоговой нагрузки существует угроза того, что международные инвесторы перестанут рассматривать наш рынок как перспективный ", - сказал Швабий.

По его словам, в целом государственная налоговая политика характеризуется желанием переложить налоги на рядовых и добросовестных плательщиков.

"Рядовой в том смысле, что с 2001 по 2021 год подоходный налог в доходах ВВП вырос почти вдвое, а налог на прибыль предприятий уменьшается с 4,6% до 2,8% ВВП. Налог на добавленную стоимость, который платят все потребители товаров и услуг и обеспечивающий почти половину доходов государственного бюджета, в относительном измерении вырос с 7% в начале 2000-х годов до 10% в 2021 году. Согласно расчетам в законопроекте на 2022 год и пояснительной записке к нему, доля НДС в ВВП будет больше 10,5%. За это же время доля акцизного налога возрастает с 1,3% ВВП до 3% в бюджете следующего года", - сказал Швабий.

Подробнее о том, что даст Украине постепенное повышение акциза на ТИЭНы - читайте в статье РБК-Украина.

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