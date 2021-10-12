Торговельна палата США занепокоєна стрімким зростанням нелегального ринку сигарет в Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента АТП в Україні Тетяни Прокопчук на круглому столі , організованому Growford Institute та Інститутом Горшеніна.

"Гарантування справедливої, рівної, передбачуваної податкової політики, а також конкуренції на ринку шляхом зменшення тіньової економіки - один із десяти кроків для економічного відновлення та зростання економіки України згідно з документом, який розроблений Американською торговою палатою в 2021 році. Разом з тим, згідно із дослідженням Kantar, частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні за останні чотири роки зросла в десять разів та склала 15,9% станом на травень", - заявила вона.

За словами Прокопчук, у зв'язку зі збільшенням тіньового ринку Американська торговельна палата ініціювала дослідження сфери акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу.

"Саме тому компанії-члени, представники індустрії, занепокоєні стрімким зростанням нелегального рівня, ініціювали зазначене дослідження, щоб з'ясувати основні чинники нелегального ринку, встановити форми і окреслити інструменти, щоб можна було ефективно протидіяти нелегальному обігу", - заявила вона.

Дослідження було здійснене експертами Growford Institute, які дійшли висновку, що стрімке збільшення акцизного податку не призводить до пропорційного збільшення податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.