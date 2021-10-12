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Торговельна палата США занепокоєна стрімким зростанням нелегального ринку сигарет в Україні

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 16:03
Торговельна палата США занепокоєна стрімким зростанням нелегального ринку сигарет в Україні Фото: в Україні стрімко зростає нелегальний ринок сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні занепокоєна стрімким зростанням нелегального ринку сигарет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента АТП в Україні Тетяни Прокопчук на круглому столі, організованому Growford Institute та Інститутом Горшеніна.

"Гарантування справедливої, рівної, передбачуваної податкової політики, а також конкуренції на ринку шляхом зменшення тіньової економіки - один із десяти кроків для економічного відновлення та зростання економіки України згідно з документом, який розроблений Американською торговою палатою в 2021 році. Разом з тим, згідно із дослідженням Kantar, частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні за останні чотири роки зросла в десять разів та склала 15,9% станом на травень", - заявила вона.

За словами Прокопчук, у зв'язку зі збільшенням тіньового ринку Американська торговельна палата ініціювала дослідження сфери акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу.

"Саме тому компанії-члени, представники індустрії, занепокоєні стрімким зростанням нелегального рівня, ініціювали зазначене дослідження, щоб з'ясувати основні чинники нелегального ринку, встановити форми і окреслити інструменти, щоб можна було ефективно протидіяти нелегальному обігу", - заявила вона.

Дослідження було здійснене експертами Growford Institute, які дійшли висновку, що стрімке збільшення акцизного податку не призводить до пропорційного збільшення податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

Як повідомлялося, раніше під час цього ж круглого столу в Growford Institute заявили, що високий рівень тінізації тютюнового ринку в Україні пов'язаний з трьома основними факторами.

Крім того, дослідники незалежної неурядової організації Growford Institute встановили, що швидке збільшення акцизного навантаження на виробництво сигарет не призводить до пропорційного зростання податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

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