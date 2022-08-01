В Киеве задержали "дельца", продававшего гумпомощь

На днях в Киеве задержали очередного дельца, который занимался продажей гуманитарной помощи, предоставленной для ВСУ. В частности, злоумышленник торговал военной амуницией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко.
Например, расценки: бронежилет 4-5 классов защиты – 680 долларов США, каска – 200 долларов США
Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически все топ-руководителям объявили о подозрении.
Также ранее Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".