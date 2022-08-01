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В Киеве задержали "дельца", продававшего гумпомощь

Фото: в Киеве задержали "дельца", продававшего гумпомощь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На днях в Киеве задержали очередного дельца, который занимался продажей гуманитарной помощи, предоставленной для ВСУ. В частности, злоумышленник торговал военной амуницией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко.

Например, расценки: бронежилет 4-5 классов защиты – 680 долларов США, каска – 200 долларов США

Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически все топ-руководителям объявили о подозрении.

Также ранее Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".

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КиевГуманитарная помощьЗадержание