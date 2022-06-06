Завозили товары под видом "гуманитарки". СБУ разоблачила псевдоволонтеров

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Схему организовала группа молодых мужчин из Днепропетровской области, которая в начале войны покинула страну, использовав поддельные документы.

Они закупали за рубежом военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, а затем ввозили их без уплаты налогов. Мошенники оформляли продукцию как волонтерскую помощь. Это позволило им уклониться от уплаты налогов на около 20 млн гривен.

Правоохранители во время обысков обнаружили значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Всего с начала войны аферисты продали товаров на сумму более 60 млн гривен.

Одному из участников схемы объявили подозрение. Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ.