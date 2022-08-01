У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу

Днями в Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.
Наприклад, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту - 680 доларів США, каска - 200 доларів США
Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. В результаті практично всі топ-керівникам оголосили про підозру.
Також раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".