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У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу

Фото: у Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днями в Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Наприклад, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту - 680 доларів США, каска - 200 доларів США

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. В результаті практично всі топ-керівникам оголосили про підозру.

Також раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".

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КиївГуманітарна допомогаЗадержание