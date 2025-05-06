Торгова війна Трампа ставить під удар 97% експорту ЄС, - Politico

Керівник торгівельного представництва ЄС Марош Шефчович вважає, що мита президента США Дональда Трампа на фармацевтичну продукцію, сировину та напівпровідники в поєднанні з широкими тарифами, вже застосованими проти Європейського Союзу, завдадуть удару по експорту з ЄС на загальну суму 549 мільярдів євро.

Зокрема, за оцінками Європейської комісії, вони охоплять 97% загального експорту ЄС до США.

"Якщо всі ці розслідування призведуть до необґрунтованих, шкідливих тарифів, то це вплине на ще 170 мільярдів євро експорту ЄС до США. Це означає, що загалом близько 549 мільярдів євро експорту ЄС до США, тобто 97 відсотків від загального обсягу, буде обкладено тарифами", - заявив Шефчович.

Ці заяви пролунали після того, як Європейський Союз підрахував, що тарифи Трампа, які поєднують 20-відсотковий "взаємний" тариф на ЄС і 25-відсотковий тариф на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній, зачеплять близько 380 мільярдів євро товарів з ЄС - або 70 відсотків експорту блоку до Сполучених Штатів.