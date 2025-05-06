Торговая война Трампа ставит под удар 97% экспорта ЕС, - Politico

Тарифы президента США Дональда Трампа повлияют примерно на 97% общего объема экспорта Европейского Союза в Америку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Руководитель торгового представительства ЕС Марош Шефчович считает, что пошлины президента США Дональда Трампа на фармацевтическую продукцию, сырье и полупроводники в сочетании с широкими тарифами, уже примененными против Европейского Союза, нанесут удар по экспорту из ЕС на общую сумму 549 миллиардов евро.
В частности, по оценкам Европейской комиссии, они охватят 97% общего экспорта ЕС в США.
"Если все эти расследования приведут к необоснованным, вредным тарифам, то это повлияет на еще 170 миллиардов евро экспорта ЕС в США. Это означает, что в целом около 549 миллиардов евро экспорта ЕС в США, то есть 97 процентов от общего объема, будет обложено тарифами", - заявил Шефчович.
Эти заявления прозвучали после того, как Европейский Союз подсчитал, что тарифы Трампа, которые сочетают 20-процентный "взаимный" тариф на ЕС и 25-процентный тариф на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, затронут около 380 миллиардов евро товаров из ЕС - или 70 процентов экспорта блока в Соединенные Штаты.
Стоит напомнить, что ЕС 9 апреля утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Это стало ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.
Тогда же Трамп отменил так называемые взаимные тарифы для ЕС на уровне 20%. Теперь эта ставка будет на уровне 10%. После чего ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили.
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