Торговая война Трампа ставит под удар 97% экспорта ЕС, - Politico

Руководитель торгового представительства ЕС Марош Шефчович считает, что пошлины президента США Дональда Трампа на фармацевтическую продукцию, сырье и полупроводники в сочетании с широкими тарифами, уже примененными против Европейского Союза, нанесут удар по экспорту из ЕС на общую сумму 549 миллиардов евро.

В частности, по оценкам Европейской комиссии, они охватят 97% общего экспорта ЕС в США.

"Если все эти расследования приведут к необоснованным, вредным тарифам, то это повлияет на еще 170 миллиардов евро экспорта ЕС в США. Это означает, что в целом около 549 миллиардов евро экспорта ЕС в США, то есть 97 процентов от общего объема, будет обложено тарифами", - заявил Шефчович.

Эти заявления прозвучали после того, как Европейский Союз подсчитал, что тарифы Трампа, которые сочетают 20-процентный "взаимный" тариф на ЕС и 25-процентный тариф на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, затронут около 380 миллиардов евро товаров из ЕС - или 70 процентов экспорта блока в Соединенные Штаты.