Торгова війна Трампа: США і Китай домовилися про нову зустріч щодо угоди

За словами Трампа, зустріч буде вже в понеділок, 9 червня. З боку США братимуть участь глава Мінфіну Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговельний представник Джеймісон Грір.

"Я радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в понеділок, 9 червня 2025 року, в Лондоні з представниками Китаю з питання про торговельну угоду", - написав президент США.

Він також позитивно висловився про очікувану подію.

"Зустріч має пройти дуже добре. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - резюмував Трамп.