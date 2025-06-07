Торгова війна Трампа: США і Китай домовилися про нову зустріч щодо угоди

Президент США Дональд Трамп анонсував, що між американськими та китайськими представниками відбудеться нова зустріч щодо торговельної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в соцмережі Х.
За словами Трампа, зустріч буде вже в понеділок, 9 червня. З боку США братимуть участь глава Мінфіну Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговельний представник Джеймісон Грір.
"Я радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в понеділок, 9 червня 2025 року, в Лондоні з представниками Китаю з питання про торговельну угоду", - написав президент США.
Він також позитивно висловився про очікувану подію.
"Зустріч має пройти дуже добре. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп анонсував масштабні мита проти більшості торгових партнерів США. Найбільший тариф було введено проти Китаю.
Невдовзі Трамп призупинив введення тарифів на 90 днів, але водночас запровадив єдину фіксовану ставку в 10% для всіх держав. Але винятком став Китай, для якого мита навпаки, зросли до 145%, на що Пекін відповів аналогічним підвищенням тарифів.
Пізніше, 12 травня, обидві країни повідомили, що домовилися про торгове перемир'я на 90 днів.
При цьому тиждень тому Трамп заявив, що Китай порушив торговельну угоду зі США, згідно з якою глава Білого дому знизив введені ним же мита на імпорт.
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