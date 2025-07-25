Торгова війна США та ЄС: як мита позначаться на валютному курсі та що буде з гривнею

Наміри США та ЄС запровадити взаємні торгівельні мита безпосередньо позначаться на співвідношенні долара і євро, що призведе до зміни курсів гривні до основних світових валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українських фінансових аналітиків.

Ситуація на світовій торгівельній арені останніми місяцями загострюється. Сполучені Штати Америки готуються до введення з 1 серпня нових мит на продукцію з низки країн, зокрема, з Євросоюзу. У Брюсселі вже заявили, що за такого розвитку подій готові відповісти симетричними заходами. Це може призвести до чергового витка торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу - з прямими наслідками не тільки для реального сектору, а й для валютного ринку.

Що планують США і дзеркальні заходи ЄС

Дональд Трамп обіцяє ввести мито в 30% на всі товари з ЄС. Він аргументує такий крок необхідністю ліквідувати торговий дефіцит у торгівлі США. Минулого року імпорт до США з ЄС перевищив експорт більш ніж на 235 млрд доларів. Такий дисбаланс Трамп вважає загрозою національній безпеці.

У Єврокомісії вже висловили стурбованість планами Вашингтона. За даними джерел у Брюсселі, обговорюють можливі відповідні мита на продукцію зі США, включно з промисловими товарами, напівпровідниками і, можливо, продуктами нафтохімії.

У ЄС заявили про можливість запровадити проти США мита в 30% на товари загальною вартістю близько 100 мільярдів євро, якщо Трамп не змінить своїх планів.

Брюссель уже затвердив список товарів для першої хвилі обмежень на 21 млрд євро.

Друга хвиля мит торкнеться товарів ще на 72 млрд євро. Обмеження планують ввести, зокрема, на літаки Boeing Co., автомобілі американського виробництва та бурбон. Загроза заходів у відповідь з боку Брюсселя торкнеться приблизно третини американського експорту в ЄС, якщо виходити з того, що торік вартість американських товарів, поставлених до цього блоку, становила 335 мільярдів євро, повідомляє Bloomberg.

Якщо сторони не дійдуть компромісу, це може запустити нову торгову ескалацію, що нагадує конфлікти часів першого президентства Дональда Трампа. У 2018 році мита на метал, алюміній і низку інших товарів викликали хвилі взаємних санкцій.

Євро і долар: курс під тиском політики

Торгові конфлікти між США і ЄС безпосередньо позначаються на валютних курсах. Поки що на тлі очікувань нових мит і посилення риторики з боку Білого дому долар демонструє зміцнення: інвестори розглядають його як захисний актив в умовах глобальної нестабільності. Євро, навпаки, відчуває тиск - насамперед через ризик уповільнення європейської економіки в разі погіршення зовнішньо торгівельних умов.

Курс долар/євро може змінитися особливо якщо мита торкнуться експортно орієнтованих галузей Німеччини та Франції. При цьому можлива волатильність ринків у відповідь лише посилить приплив капіталу в долари і скоротить попит на євро.

"Якщо Трамп введе мито в 30% на товари з ЄС з 1 серпня, то євро може коригуватися до долара з поточного 1.17 до 1.1. Оскільки для експортоорієнтованої Європи витримувати конкуренцію з таким навантаженням - це шлях до занепаду", - вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він прогнозує, що долар зміцниться і його співвідношення з євро скоригується. Для України це може стати антиінфляційним чинником. "У результаті коригування долар зможе підтягнутися вгору за стабільного курсу гривні до євро", - зазначив Шевчишин.

Голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко вважає, що ринки досі щодо перспектив долара налаштовані песимістично. Це відбувається значною мірою через хаотичну і непередбачувану політику адміністрації Трампа і, як наслідок, через зростання загальної недовіри до американських фінансових активів, зазначив він у коментарі РБК-Україна.

"Водночас дедалі більше поширюється думка, що за нинішніми котируваннями долар може дещо зміцнитися в другій половині року. Для цього є кілька передумов. По-перше, відсоткові ставки і прибутковості облігацій у США зараз значно вищі, ніж у Європі. Це грає на користь долара. По-друге, зміцнення євро не дуже тішить європейських експортерів, які стають менш конкурентоспроможними, особливо з огляду на ймовірне підвищення імпортних мит", - зазначив Мартиненко.

Він вважає, що Європейський центробанк може почати знижувати ставки ще активніше, щоб посилити перевагу доларових фінансових активів. "Нарешті, є ще один крихкий фактор - це відносна стабілізація в торгівельних відносинах, яка може заспокоїти інвесторів і хоча б частково повернути привабливість долара", - додав експерт.

Нацбанк України поки що не враховує у своїх прогнозах імовірність істотної зміни співвідношення долар/євро. "Сьогодні у свій сценарій ми закладаємо відсутність значних змін у крос-курсах основних валют, на які ми звертаємо увагу, - на долар і євро", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Водночас, коментуючи тему для РБК-Україна, він зауважив, що ризики від ймовірних торгівельних обмежень між ЄС та США для посилення волатильності на глобальних товарних та фінансових ринках залишаються досить значними.

"Наразі ефект на українську економіку (від запровадження взаємних мит ЄС і США - ред.) залишається опосередкованим і я б сказав, можливо, менш важливими порівняно з нашими внутрішніми факторами, пов'язаними з ризиками, пов'язаними з безпекою", - зазначив Ніколайчук.

Але поки що Європейський союз і США продовжують переговори щодо укладення торгівельної угоди. За останньою інформацією, обговорюється варіант зниження мита США з 30 до 15%. За інформацією Reuters, воно може застосовуватися до таких секторів, як автомобілебудування і фармацевтика, і не буде додаватися до давно чинних мит США, середній розмір яких становить трохи менше 5%.

Можуть бути також передбачені пільги для таких секторів, як авіація, лісоматеріали, а також деякі ліки і сільськогосподарська продукція, які не будуть обкладатися митом.