Торговая война США и ЕС: как пошлины отразятся на валютном курсе и что будет с гривной

Намерения США и ЕС ввести взаимные торговые пошлины напрямую отразятся на соотношении доллара и евро, что приведет к изменению курсов гривны к основным мировым валютам.

Ситуация на мировой торговой арене в последние месяцы накаляется. Соединенные Штаты Америки готовятся к введению с 1 августа новых пошлин на продукцию из ряда стран, в том числе, из Евросоюза. В Брюсселе уже заявили, что при подобном развитии событий готовы ответить симметричными мерами. Это может привести к очередному витку торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – с прямыми последствиями не только для реального сектора, но и для валютного рынка.

Что планируют США и зеркальные меры ЕС

Дональд Трамп обещает ввести пошлину в 30% на все товары из ЕС. Он аргументирует такой шаг необходимостью ликвидировать торговый дефицит в торговле США. В прошлом импорт в США из ЕС превысил экспорт более чем на 235 млрд долларов. Такой дисбаланс Трамп считает угрозой национальной безопасности.

В Еврокомиссии уже выразили обеспокоенность планами Вашингтона. По данным источников в Брюсселе, обсуждаются возможные ответные пошлины на продукцию из США, включая промышленные товары, полупроводники и, возможно, продукты нефтехимии.

В ЕС заявили о возможности ввести против США пошлины в 30% на товары общей стоимостью около 100 миллиардов евро, если Трамп не изменит свои планы.

Брюссель уже утвержден список товаров для первой волны ограничений на 21 млрд евро.

Вторая волна пошлин коснется товаров еще на 72 млрд евро. Ограничения планируют ввести в частности, на самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон. Угроза ответных мер со стороны Брюсселя затронет примерно треть американского экспорта в ЕС, если исходить из того, что в прошлом году стоимость американских товаров, поставленных в этот блок, составила 335 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Если стороны не придут к компромиссу, это может запустить новую торговую эскалацию, напоминающую конфликты времен первого президентства Дональда Трампа. В 2018 году пошлины на металл, алюминий и ряд других товаров вызвали волны взаимных санкций.

Евро и доллар: курс под давлением политики

Торговые конфликты между США и ЕС напрямую отражаются на валютных курсах. Пока на фоне ожиданий новых пошлин и ужесточения риторики со стороны Белого дома доллар демонстрирует укрепление: инвесторы рассматривают его как защитный актив в условиях глобальной нестабильности. Евро, напротив, испытывает давление - прежде всего из-за риска замедления европейской экономики в случае ухудшения внешнеторговых условий.

Курс доллар/евро может измениться особенно если пошлины затронут экспортно ориентированные отрасли Германии и Франции. При этом возможная ответная волатильность рынков лишь усилит приток капитала в доллары и сократит спрос на евро.

"Если Трамп введет пошлину в 30% на товары из ЕС с 1 августа, то евро может корректироваться к доллару с текущего 1.17 до 1.1. Поскольку для экспортоориентированной Европы выдерживать конкуренцию с такой нагрузкой это путь к упадку", - считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он прогнозирует, что доллар укрепится и его соотношение с евро cкорректируется. Для Украины это может стать антиинфляционным фактором. "В результате корректировки доллар сможет подтянуться вверх при стабильном курсе гривны к евро", - отметил Шевчишин.

Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко считает, что рынки до сих пор относительно перспектив доллара настроены пессимистично. Это происходит в значительной степени из-за хаотичной и непредсказуемой политики администрации Трампа и, как следствие, из-за роста общего недоверия к американским финансовым активам, отметил он в комментарии РБК-Украина.

"В то же время все больше распространяется мнение, что по нынешним котировкам доллар может несколько укрепиться во второй половине года. Для этого есть несколько предпосылок. Во-первых, процентные ставки и доходности облигаций в США сейчас значительно выше, чем в Европе. Это играет в пользу доллара. Во-вторых, укрепление евро не очень радует европейских экспортеров, которые становятся менее конкурентоспособными, особенно ввиду вероятного повышения импортных пошлин", - отметил Мартыненко.

Он считает, что Европейский центробанк может начать снижать ставки еще активнее, чтобы усилить преимущество долларовых финансовых активов. "Наконец, есть еще один хрупкий фактор – это относительная стабилизация в торговых отношениях, которая может успокоить инвесторов и хотя бы частично вернуть привлекательность доллара", - добавил эксперт.

Нацбанк Украины пока не учитывает в своих прогнозах вероятность существенного изменения соотношения доллар/евро. "На сегодняшний день в свой сценарий мы закладываем отсутствие значительных изменений в кросс-курсах основных валют, на которые мы обращаем внимание – на доллар и евро", - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Вместе с тем, комментируя тему для РБК-Украина, он отметил, что риски от вероятных торговых ограничений между ЕС и США для усиления волатильности на глобальных товарных и финансовых рынках остаются достаточно значительными.

"Сейчас эффект на украинскую экономику (от введения взаимных пошлин ЕС и США - ред.) остается опосредованным и я бы сказал, возможно, менее важными в сравнении с нашими внутренними факторами, связанными с рисками, связанными с безопасностью", - отметил Николайчук.

Но пока Европейский союз и США продолжают переговоры по заключению торговой сделки. По последней информации, обсуждается вариант снижения пошлины США с 30 до 15%. По информации Reuters, она может применяться к таким секторам, как автомобилестроение и фармацевтика, и не будет добавляться к давно действующим пошлинам США, средний размер которых составляет чуть менее 5%.

Могут быть также предусмотрены льготы для таких секторов, как авиация, лесоматериалы, а также некоторые лекарства и сельскохозяйственная продукция, которые не будут облагаться пошлинами.