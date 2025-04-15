Торгова війна у розпалі: Китай відмовляється від американських літаків, - Bloomberg

Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити постачання нових літаків Boeing у межах торгової війни між Пекіном і Вашингтоном, яка набирає обертів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Рішення відмовитися від купівлі американських "Боїнгів" було ухвалене на тлі того, що президент США Дональд Трамп запровадив мита до 145% на китайські товари, повідомили Bloomberg джерела, обізнані з ситуацією.
Крім того, Китай закликав свої авіакомпанії припинити закупівлю авіаційного обладнання та запчастин у компаній зі США.
Цей крок став наслідком того, що Пекін оголосив про "дзеркальні" мита у розмірі 125% на американські товари. Фактично це подвоює вартість літаків та запчастин Boeing, роблячи їх закупівлю для китайських перевізників економічно невигідною.
Китайський уряд також розглядає варіанти підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і зазнають збитків через зростання витрат.
Після повідомлення Bloomberg акції Boeing впали у вівторок на 2,5%, а станом на 11:13 за нью-йоркським часом - на 1,2%. Загалом цього року вартість акцій компанії вже знизилася на 10%.
Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Китай "відмовився від великої угоди з Boeing", яку було укладено під час його першої каденції.
Видання додає, що наразі приблизно 10 літаків Boeing 737 Max готуються до включення у флот китайських авіаліній, включаючи China Southern Airlines, Air China та Xiamen Airlines. Частина з них уже знаходиться біля заводу в Сіетлі або в центрі дообладнання у Чжоушані на сході Китаю.
Деякі з літаків, можливо, все ж зможуть потрапити до Китаю в індивідуальному порядку, якщо документи й оплата були завершені до набуття чинності нових мит з боку КНР 12 квітня.
Boeing і китайські авіакомпанії відмовилися від коментарів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розв'язав торгову війну проти Китаю 2 квітня, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%.
Китай почав відповідати на дії США і 9 квітня, запровадив тарифи на американські товари у розмірі 84%.
Вже 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торгівельних партнерів. Однак він підвищив мита на китайський імпорт до 145%, ще більше загостривши конфронтацію між двома найбільшими економіками світу.
11 квітня стало відомо, що Китай підвищив мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Зміни набули чинності 12 квітня.
Раніше Китай пообіцяв "боротися до кінця" в тарифній війні з Трампом, назвавши мита США шантажем.
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