Торгова війна у розпалі: Китай відмовляється від американських літаків, - Bloomberg

Рішення відмовитися від купівлі американських "Боїнгів" було ухвалене на тлі того, що президент США Дональд Трамп запровадив мита до 145% на китайські товари, повідомили Bloomberg джерела, обізнані з ситуацією.

Крім того, Китай закликав свої авіакомпанії припинити закупівлю авіаційного обладнання та запчастин у компаній зі США.

Цей крок став наслідком того, що Пекін оголосив про "дзеркальні" мита у розмірі 125% на американські товари. Фактично це подвоює вартість літаків та запчастин Boeing, роблячи їх закупівлю для китайських перевізників економічно невигідною.

Китайський уряд також розглядає варіанти підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і зазнають збитків через зростання витрат.

Реакція ринку

Після повідомлення Bloomberg акції Boeing впали у вівторок на 2,5%, а станом на 11:13 за нью-йоркським часом - на 1,2%. Загалом цього року вартість акцій компанії вже знизилася на 10%.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Китай "відмовився від великої угоди з Boeing", яку було укладено під час його першої каденції.

Доля літаків

Видання додає, що наразі приблизно 10 літаків Boeing 737 Max готуються до включення у флот китайських авіаліній, включаючи China Southern Airlines, Air China та Xiamen Airlines. Частина з них уже знаходиться біля заводу в Сіетлі або в центрі дообладнання у Чжоушані на сході Китаю.

Деякі з літаків, можливо, все ж зможуть потрапити до Китаю в індивідуальному порядку, якщо документи й оплата були завершені до набуття чинності нових мит з боку КНР 12 квітня.

Boeing і китайські авіакомпанії відмовилися від коментарів.