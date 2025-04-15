Торговая война в разгаре: Китай отказывается от американских самолетов, - Bloomberg

Решение отказаться от покупки американских "Боингов" было принято на фоне того, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины до 145% на китайские товары, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Кроме того, Китай призвал свои авиакомпании прекратить закупку авиационного оборудования и запчастей у компаний из США.

Этот шаг стал следствием того, что Пекин объявил о "зеркальных" пошлинах в размере 125% на американские товары. Фактически это удваивает стоимость самолетов и запчастей Boeing, делая их закупку для китайских перевозчиков экономически невыгодной.

Китайское правительство также рассматривает варианты поддержки авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и терпят убытки из-за роста расходов.

Реакция рынка

После сообщения Bloomberg акции Boeing упали во вторник на 2,5%, а по состоянию на 11:13 по нью-йоркскому времени - на 1,2%. Всего в этом году стоимость акций компании уже снизилась на 10%.

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Китай "отказался от большой сделки с Boeing", которая была заключена во время его первой каденции.

Судьба самолетов

Издание добавляет, что сейчас примерно 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся к включению во флот китайских авиалиний, включая China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Часть из них уже находится у завода в Сиэтле или в центре дооборудования в Чжоушане на востоке Китая.

Некоторые из самолетов, возможно, все же смогут попасть в Китай в индивидуальном порядке, если документы и оплата были завершены до вступления в силу новых пошлин со стороны КНР 12 апреля.

Boeing и китайские авиакомпании отказались от комментариев.