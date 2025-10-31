Торгова війна на паузі? Чи дійшли згоди Трамп і Сі Цзіньпін та що буде з митами

Зустріч лідерів двох країн проходила у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що проходив у Південній Кореї. Трамп та Сі Цзіньпін вперше особисто зустрілись із 2019 року – ще з першого терміну Трампа на посаді президента США.

Зустріч двох лідерів тривала приблизно 1 годину та 40 хвилин. Дональд Трамп назвав її "дивовижною" і дав їй оцінку "12" за 10-бальною шкалою.

Делегації Китаю та США провели поглиблені переговори та "досягли консенсусу щодо розв'язання проблем", наголосив Сі Цзіньпін після зустрічі з Трампом. "Важливо зосередитися на довгострокових вигодах, які приносить співробітництво, а не впадати у порочне коло відплати", - заявив лідер Китаю.

Про що домовилися Трамп та Сі Цзіньпін

США з Китаєм досягли торгової домовленості терміном на рік, яка регулярно продовжуватиметься, оголосив Трамп за підсумками зустрічі. Угода, за його словами, буде підписана найближчим часом. "У нас залишись не так багато перешкод", - цитує видання CNN слова американського лідера.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%. Варто зазначити, що з 1 листопада мали вступити в дію тарифи на китайський імпорт у розмірі 157%. Сторони домовилися, що будуть знижені тарифи на імпорт з Китаю компонентів для виробництва фентанілу (потужний синтетичний наркотик, що використовується в медицині як сильне знеболювальне, але також нелегально - ред.) з 20% до 10%.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін перед переговорами (фото Getty Images)

Китай, своєю чергою, погодився призупинити введені 9 жовтня заходи експортного контролю на рідкісноземельні метали, повідомляють Reuters. Ці матеріали активно використовуються в автомобільній та авіаційній промисловості, електроніці, а також у виготовленні зброї. Одним із найбільш відомих споживачів цих ресурсів є компанія Tesla Ілона Маска.

Рідкісноземельні метали стали найпотужнішим важелем впливу Пекіна у торговій війні з США, тому що Китай фактично монополізував цю сферу, сказав економічний експерт Борис Кушнірук. Видобуток рідкісноземельних металів дорогий і шкодить екології. Більшість країн відмовилися від нього через жорсткі екологічні стандарти, додав він.

"Китай спокійніше відноситься до такого. Тепер він фактично контролює критичну сировину, без якої неможливо розвивати нові технології", - зазначив Кушнірук в коментарі РБК-Україна.

Сторони також досягли згоди щодо розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією та працюватимуть над домовленостями щодо американського сегмента китайської соцмережі TikTok, який Трамп прагне передати американським інвесторам.

Чи припинила зустріч торгову війну

Домовленість, яку було досягнуто між лідерами країн не повністю відповідає початковим побажанням Вашингтона, вважають аналітик агентства Reuters. На переговорах не обговорювалися важливі питання, згадані Трампом під час введення підвищених мит проти Китаю у квітні 2025 року: промислова політика Китаю, надлишкові виробничі потужності та його експортноорієнтована модель зростання.

На зустрічі було досягнуто перемир'я, а не припинення війни, впевнений Кушнірук. Саміт став спробою знизити градус напруги між двома найбільшими економіками світу. "І США, і Китай розуміють, що повністю зупинити протистояння не зможуть, бо його фундаментальні причини нікуди не зникли", – зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Торговельне перемир’я може швидко закінчитися, вважає економіст Олег Гетман. "Трамп і Сі – два гегемони, ідеологічні противники. Мирного співіснування не буде – конфлікти між цими країнами виникатимуть постійно", - наголосив він.

Порт Ціндао в Китаї (фото Getty Images)

Домовленості про зниження мит з боку США, а також відновлення Китаєм експорту рідкісноземельних металів стали для інвесторів сигналом про певну стабілізацію глобальної економіки, пояснив Гетман.

"Ринки, трейдери й інсайдери оцінюють цю зустріч позитивно. Поки що вона принесла вигоду і для США, і для Китаю. Перемовини знизили напругу на світових ринках", - зазначив Гетман.

Водночас постійна напруга у відносинах між Вашингтоном і Пекіном може завдати шкоди інвестиційному іміджу Китаю. Раніше країна вважалась стабільним і вигідним партнером, однак нині компанії дедалі частіше виводять виробництво з країни.

"Державний контроль за експортом рідкісноземельних металів продемонстрував інвесторам, що Китай – не надійний партнер. Чим більше тиску буде з боку держави, тим більше бізнесу буде йти з країни, - резюмував Гетман.