Торговая война на паузе? Пришли ли к согласию Трамп и Си Цзиньпин и что будет с пошлинами

Встреча лидеров двух стран проходила в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходил в Южной Корее.Трамп и Си Цзиньпин впервые лично встретились с 2019 года – еще с первого срока Трампа на посту президента США.

Встреча двух лидеров длилась примерно 1 час и 40 минут. Дональд Трамп назвал ее "удивительной" и дал ей оценку "12" по 10-балльной шкале.

Делегации Китая и США провели углубленные переговоры и "достигли консенсуса по решению проблем", подчеркнул Си Цзиньпин после встречи с Трампом. "Важно сосредоточиться на долгосрочных выгодах, которые приносит сотрудничество, а не впадать в порочный круг возмездия", - заявил лидер Китая.

О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин

США с Китаем достигли торговой договоренности сроком на год, которая будет регулярно продлеваться, объявил Трамп по итогам встречи. Соглашение, по его словам, будет подписано в ближайшее время. "У нас осталось не так много препятствий", - цитирует издание CNN слова американского лидера.

Общие пошлины на китайские товары, введенные во время торговой войны с США, будут снижены с 57% до 47%. Стоит отметить, что с 1 ноября должны были вступить в действие тарифы на китайский импорт в размере 157%. Стороны договорились, что будут снижены тарифы на импорт из Китая компонентов для производства фентанила (мощный синтетический наркотик, используемый в медицине как сильное обезболивающее, но также нелегально - ред.) с 20% до 10%.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин перед переговорами (фото Getty Images)

Китай, в свою очередь, согласился приостановить введенные 9 октября меры экспортного контроля на редкоземельные металлы, сообщают Reuters. Эти материалы активно используются в автомобильной и авиационной промышленности, электронике, а также в изготовлении оружия. Одним из наиболее известных потребителей этих ресурсов является компания Tesla Илона Маска.

Редкоземельные металлы стали мощнейшим рычагом влияния Пекина в торговой войне с США, потому что Китай фактически монополизировал эту сферу, сказал экономический эксперт Борис Кушнирук. Добыча редкоземельных металлов дорогая и вредит экологии. Большинство стран отказались от нее из-за жестких экологических стандартов, добавил он.

"Китай спокойнее относится к такому. Теперь он фактически контролирует критическое сырье, без которого невозможно развивать новые технологии", - отметил Кушнирук в комментарии РБК-Украина.

Стороны также достигли согласия по расширению торговли сельскохозяйственной продукцией и будут работать над договоренностями по американскому сегменту китайской соцсети TikTok, который Трамп стремится передать американским инвесторам.

Прекратила ли встреча торговую войну

Договоренность, которая была достигнута между лидерами стран не полностью соответствует первоначальным пожеланиям Вашингтона, считают аналитик агентства Reuters. На переговорах не обсуждались важные вопросы, упомянутые Трампом при введении повышенных пошлин против Китая в апреле 2025 года: промышленная политика Китая, избыточные производственные мощности и его экспортноориентированная модель роста.

На встрече было достигнуто перемирие, а не прекращение войны, уверен Кушнирук. Саммит стал попыткой снизить градус напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира. "И США, и Китай понимают, что полностью остановить противостояние не смогут, потому что его фундаментальные причины никуда не исчезли", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Торговое перемирие может быстро закончиться, считает экономист Олег Гетман. "Трамп и Си - два гегемона, идеологические противники. Мирного сосуществования не будет - конфликты между этими странами будут возникать постоянно", - подчеркнул он.

Порт Циндао в Китае (фото Getty Images)

Договоренности о снижении пошлин со стороны США, а также возобновление Китаем экспорта редкоземельных металлов стали для инвесторов сигналом об определенной стабилизации глобальной экономики, пояснил Гетман.

"Рынки, трейдеры и инсайдеры оценивают эту встречу позитивно. Пока что она принесла выгоду и для США, и для Китая. Переговоры снизили напряжение на мировых рынках", - отметил Гетман.

В то же время постоянное напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином может нанести ущерб инвестиционному имиджу Китая. Ранее страна считалась стабильным и выгодным партнером, однако сейчас компании все чаще выводят производство из страны.

"Государственный контроль за экспортом редкоземельных металлов продемонстрировал инвесторам, что Китай - не надежный партнер. Чем больше давления будет со стороны государства, тем больше бизнеса будет уходить из страны, - резюмировал Гетман.