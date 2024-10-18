UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Торецьку ЗСУ вибивають росіян з районів, де вони намагаються закріпитися, - ОТУ "Луганськ"

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти намагаються закріпитися у деяких районах Торецька Донецької області. Однак українські війська не дають їм цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

За її словами, українські бійці намагаються відкидати росіян з тих районів, де вони нібито закріпилися.

"Вони намагаються займати райони, де фактично нічого немає, ні будинків, ні укриттів. Ми їх намагаємось вибити з цих районів, нам це вдається, вони зазнають втрат та відступають", - розповіла Бобовнікова.

Ситуація у Торецьку

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили нещодавно повернули собі територію в Торецьку на тлі російських наступальних операцій в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що ЗСУ повернули позиції у центрі міста.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають міські бої.

Нещодавно повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як раніше розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЗбройні сили УкраїниТорецькВійна в Україні