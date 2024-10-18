У Торецьку ЗСУ вибивають росіян з районів, де вони намагаються закріпитися, - ОТУ "Луганськ"

Ситуація у Торецьку

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили нещодавно повернули собі територію в Торецьку на тлі російських наступальних операцій в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що ЗСУ повернули позиції у центрі міста.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають міські бої.

Нещодавно повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як раніше розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

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