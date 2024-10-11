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Росіяни просунулись у Торецьку та закріпились на двох вулицях, - ОТУ "Луганськ"

Торецьк, П'ятниця 11 жовтня 2024 13:30
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Росіяни просунулись у Торецьку та закріпились на двох вулицях, - ОТУ "Луганськ" Фото: окупанти просунулися у Торецьку Донецької області 11 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська просунулись у Торецьку Донецької області. Зокрема, окупанти закріпились на двох вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової.

"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там (у Торецьку, - ред) просунувся дещо і закріпився на двох сосідніх вулицях, до вулиці Центральної", - розповіла вона.

Крім того, за словами речниці, ворог не полишає спроб пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру.

"Незважаючи на те, що там зменшилась кількість штурмів, однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - зазначила Бобовнікова.

Ситуація в районі Торецька

Російським військам вдалося увійти до частини Торецька Донецької області, у міській забудові йдуть вуличні бої. Ситуація динамічна, окупанти намагаються просуватися, а українські воїни роблять усе, щоб не дати ворогові втілити задумане.

Зокрема, російські війська продовжують просування на вулиці Центральній у Торецьку, де йдуть запеклі бої.

За останніми даними, близько 40-50% території міста Торецьк залишається під контролем ЗСУ.

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