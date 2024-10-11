Росіяни просунулись у Торецьку та закріпились на двох вулицях, - ОТУ "Луганськ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової.

"Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там (у Торецьку, - ред) просунувся дещо і закріпився на двох сосідніх вулицях, до вулиці Центральної", - розповіла вона.

Крім того, за словами речниці, ворог не полишає спроб пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру.

"Незважаючи на те, що там зменшилась кількість штурмів, однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - зазначила Бобовнікова.