В Торецке ВСУ выбивают россиян из районов, где они пытаются закрепиться, - ОТГ "Луганск"

Ситуация в Торецке

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы недавно вернули себе территорию в Торецке на фоне российских наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что ВСУ вернули позиции в центре города.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российские войска зашли на территорию Торецка. С тех пор там идут городские бои.

Недавно сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как ранее рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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