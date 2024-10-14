У Торецьку не залишилося цілих будинків, окупанти займають нові райони, - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку Донецької області не залишилося цілих будинків та укриттів для цивільних та військових. Це дає змогу російським окупантам займати нові райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла Бобовнікова.

Також, за її словами, росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.

Речниця додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".